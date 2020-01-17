В Тамбове за порядком во время крещенских купаний будут следить более 700 полицейских

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:02:27+03:00

В этом им помогут сотрудники МЧС, росгвардейцы и дружинники

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Торжественные богослужения состоятся во всех храмах Тамбова в ночь с 18 на 19 января по случаю праздника Крещения Господня. Дежурить возле купелей будут около 700 полицейских, росгвардейцы, а также сотрудники МЧС и дружинники.

- Перед заступлением на службу с полицейскими будет проведен инструктаж о том, как действовать в случае возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. В местах, официально разрешенных для купания, были установлены палатки для переодевания и пункты обогрева, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Всего же в крещенский купаний ожидается участие около 20 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU