Глава Тамбова назначила нового врио председателя комитета по экономике

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:04:01+03:00

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По решению мэра Тамбова Наталии Макаревич председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам 35-летний Алексей Марковский назначен временно исполняющим обязанности председателя комитета по экономике администрации города. Ранее этот пост занимала Эльвира Смольякова. Должность пустовала с декабря прошлого года.

Напомним, что в конце ноября 2019 года депутаты Тамбовской городской Думы утвердили новую структуру органов администрации областного центра. Так, в перспективе планируется объединение возглавляемых Марковским комитета по экономике и комитета по инвестициям и стратегическим проектам в комитет по национальным проектам, экономике и инвестициям.

- Принимаемые меры по изменению структуры администрации направлены на повышение эффективности использования кадрового потенциала и деятельности администрации города в целом, позволят определить более четкую зону ответственности должностных лиц администрации города, исключить дублирование функций, упростить взаимодействие органов администрации, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU