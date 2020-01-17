2020-01-17T16:04:01+03:00
Политика

Глава Тамбова назначила нового врио председателя комитета по экономике

Им стал Алексей Марковский
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Марковский Алексей АнатольевичМарковский Алексей АнатольевичФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

По решению мэра Тамбова Наталии Макаревич председатель комитета по инвестициям и стратегическим проектам 35-летний Алексей Марковский назначен временно исполняющим обязанности председателя комитета по экономике администрации города. Ранее этот пост занимала Эльвира Смольякова. Должность пустовала с декабря прошлого года.

Напомним, что в конце ноября 2019 года депутаты Тамбовской городской Думы утвердили новую структуру органов администрации областного центра. Так, в перспективе планируется объединение возглавляемых Марковским комитета по экономике и комитета по инвестициям и стратегическим проектам в комитет по национальным проектам, экономике и инвестициям.

- Принимаемые меры по изменению структуры администрации направлены на повышение эффективности использования кадрового потенциала и деятельности администрации города в целом, позволят определить более четкую зону ответственности должностных лиц администрации города, исключить дублирование функций, упростить взаимодействие органов администрации, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший вратарь курского «Авангарда» будет играть в Тамбове
В Тамбове сержант-контрактник получил два года лишения свободы условно за распространение порнографии
В Тамбове за порядком во время крещенских купаний будут следить более 700 полицейских
В Моршанске женщина порезала шею соседке
Глава Тамбова назначила нового врио председателя комитета по экономике
На Тамбовщине мужчину осудили за покупку наркотиков через Telegram
Тамбовчанку обманули на 75 тысяч рублей под предлогом аренды квартиры
В Тамбове построили теплицу для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Моршанском районе мужчина, ранивший ножом родного брата, получил два года колонии
В Тамбовской области появятся сады памяти в честь 75-летия Победы
Тамбовчанка заявила в полицию на мужа, который отправил приятелю ее интимную фотографию
Гостиница «Тамбов» стала памятником