Бывший вратарь курского «Авангарда» будет играть в Тамбове

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:01:47+03:00

После снятия запрета на регистрацию новых игроков, Чигров будет внесен в заявочный лист нашей команды для участия в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги

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В ФК «Тамбов» перешел экс-голкипер курского «Авангарда» Никита Чагров. С футболистом подписали контракт на два с половиной года. В прошлом сезоне он провел в ФНЛ 29 игр. В феврале вместе с одноклубниками вратарь выиграл Кубок ФНЛ на Кипре.

- В текущем сезоне ФНЛ на счету Чагрова 13 матчей. Всего же за курский клуб вратарь сыграл 52 матча. Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

Напомним, что Российский футбольный союз запретил ФК «Тамбов» регистрировать новых игроков из-за долгов перед экс-тренером Александром Григоряном и еще тремя футболистам.

Стоит отметить, что подписывать новых игроков при действующем запрете на регистрацию можно. Правда, внести Чагрова в заявочный лист команды для участия в текущем сезоне РПЛ, пока что нельзя. Выйти на поле голкипер сможет только после снятия РФС запрета.

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ИСТОЧНИК KP.RU