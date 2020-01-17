В Моршанске женщина порезала шею соседке

17 Янв. 2020 2020-01-17T16:35:15+03:00

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В Моршанске суд признал 38-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством». В сентябре прошлого года женщина чуть не отправила на тот свет свою соседку.

Установлено, что между осужденной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, и ее соседкой, произошла ссора. Во время конфликта женщина с ножом в руках стала высказывать в адрес последней угрозы убийством. Она, начала размахивать перед потерпевшей ножом и ранила ее в шею.

- Высказываемые угрозы и производимые осужденной действия потерпевшая воспринимала как реально исполнимые, представляющие реальную угрозу для ее жизни. Учитывая мнение государственного обвинителя, личность злоумышленицы, суд назначил ей наказание в виде 300 часов обязательных работ, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU