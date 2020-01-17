Тамбовчанка заявила в полицию на мужа, который отправил приятелю ее интимную фотографию

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:16:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

По версии следствия, подозреваемый скинул своему знакомому ММС-сообщение с интимным фото своей супруги, с которой он находился на стадии развода. Узнав об этом, женщина обратилась в правоохранительные органы.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU