Тамбовчанка заявила в полицию на мужа, который отправил приятелю ее интимную фотографию
В Тамбове возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни».
По версии следствия, подозреваемый скинул своему знакомому ММС-сообщение с интимным фото своей супруги, с которой он находился на стадии развода. Узнав об этом, женщина обратилась в правоохранительные органы.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - комментируют в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU