2020-01-17T14:49:06+03:00
Общество

В Тамбове построили теплицу для детей с ограниченными возможностями здоровья

Ребята будут выращивать зелень и овощи
Ксения АЛЕШИНА
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Теплица появилась в центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения города ТамбоваТеплица появилась в центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения города ТамбоваФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В центре лечебной педагогики и дифференцированного обучения Тамбова открылась автономная круглогодичная высокотехнологичная теплица. Теперь ребята с ограниченными возможностями здоровья смогут попробовать себя в роли агрономов. Строительство теплицы обошлось в 538 тысяч рублей.

- Сажать овощи, ухаживать за ними, наблюдать процесс роста и созревания растений всегда интересно. По словам специалистов, в новой теплице, в современных трудовых мастерских, прекрасно оснащенных профильных классах ребята не только получат трудовые навыки, но и научатся работать в команде, смогут определиться с выбором дальнейшей профессии, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Отметим, что в прошлом году центр вместе с Котовской школой-интернатом стали участниками регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На их переоснащение из федерального бюджета выделили более 19 миллионов рублей. Из них 3,9 миллиона рублей потратили на ремонт Центра лечебной педагогики и диференцированного обучения Тамбова и еще 5,4 миллиона рублей - на покупку современного оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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