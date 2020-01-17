Гостиница «Тамбов» стала памятником

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:47:46+03:00

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Управление по государственной охране объектов культурного наследия области 14 января издало приказ о включении гостиницы «Тамбов» в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Таким образом здание на ул. Набережная/Горького, 90/2 официально получило статус памятника и будет охраняться. По закону об объектах культурного наследия, его нельзя снести или перестроить, а также проводить на здании работы, которые могут повредить сохранности здания.

Напомним, гостиницу «Тамбов» построили в 1959 году по проекту архитектора Владимира Самородова. Проведенная ранее экспертиза подтвердила архитектурно-художественную и градостроительную ценность здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU