На Тамбовщине мужчину осудили за покупку наркотиков через Telegram

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:48:19+03:00

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Тамбовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего жителя Рассказово. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере».

Как установил суд, в начале сентября прошлого года подсудимый через мессенджер «Telegram» договорился с неустановленным лицом о продаже ему наркотиков. Мужчина перевел продавцу 1450 рублей, после чего получил от него информацию о месте нахождения закладки с товаром.

Прибыв по указанному адресу, мужчина забрал сверток, внутри которого находилось наркотическое вещество массой более 2,95 гр., что является крупным размером. Часть наркотика он употребил на месте, а остальное спрятал в свой автомобиль. В этот же день его задержали полицейские.

- Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU