В Моршанском районе мужчина, ранивший ножом родного брата, получил два года колонии

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:18:02+03:00

Посиделки с алкоголем чуть не закончились трагедией

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Моршанский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 61-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Установлено, что в июне прошлого года, подсудимый вместе со своим родным братом распивали у себя дома спиртные напитки. Во время разговоров родственники начали ссориться, после чего началась драка.

Встав из-за стола, потерпевший два раза ударил брата кулаком по лицу. В ответ на это обвиняемый схватил лежавший на столе нож и дважды ударил им мужчину в живот и грудь. К счастью, пострадавший остался жив, однако получил серьезные ранения.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, тяжести совершенного преступления, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взяв его под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU