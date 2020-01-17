ФК «Тамбов» запретили регистрировать новых игроков
15 января состоялось заседания Палаты РФС по разрешению споров. На нем частично удовлетворили жалобу экс-тренера ФК «Тамбов» Александра Григоряна и обязали Ассоциацию ФК «Тамбов» выплатить задолженность по соглашению о расторжении трудового договора, проценты за задержку выплаты, а также возместить расходы на представителя.
Проценты за задержку выплаты задолженности тамбовский клуб, по решению РФС, должен заплатить еще трем экс-игрокам «Тамбова»: Константину Гарбузу, Андрею Мурнину и Денису Вавилину. В качестве обеспечительной меры Палата РФС запретила Ассоциации ФК «Тамбов» регистрировать новых футболистов.
-Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению Ассоциации ФК «Тамбов» в случае исполнения обязательств, - говорится в сообщении пресс-службы РФС.
ИСТОЧНИК KP.RU