2020-01-17T12:15:08+03:00
Происшествия

Житель тамбовского села попался наркополицейским на выращивании конопли

Наркотики правоохранители нашли в доме и сарае
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские наведались домой к 51-летнему жителю села Красносвободное. Стражи порядка нашли в его жилище 45.51 грамма марихуаны, что является значительным размером.

Кроме того, при осмотре сарая были обнаружены старательно развешанные на сушку растения конопли. Всего наркополицейские изъяли 3029,5 грамма частей этого наркотикосодержащего растения.

- Мужчина признался, что еще в мае вырастил коноплю и собранный урожай разместил в сарае на высушивание. В настоящее время ведется документирование его преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанском районе мужчина, ранивший ножом родного брата, получил два года колонии
В Тамбовской области появятся сады памяти в честь 75-летия Победы
Тамбовчанка заявила в полицию на мужа, который отправил приятелю ее интимную фотографию
Гостиница «Тамбов» стала памятником
Житель тамбовского села попался наркополицейским на выращивании конопли
ФК «Тамбов» запретили регистрировать новых игроков
Полицейские вернут в Тамбов мужчину, который скрывался от следствия в Ленинградской области
В Тамбове водитель врезался в световую опору и, бросив раненого пассажира, сбежал
В Тамбове к весне приведут в порядок около 4,5 тысяч деревьев
Теплоэнергетики перешли на прямые договоры с жителями, которых обслуживает УК «Жилтехсервис»
Тамбовские следователи навестили ветерана Великой Отечественной войны
Тамбовчанин угрожал ножом 14-летнему сыну
Тамбовчанин, отсидевший за убийство более 10 лет, вновь пойдет под суд, но уже за изнасилование
В Тамбове открылась третья по счету группа детского сада с православным уклоном
В Котовске у пассажира такси нашли наркотики
С тамбовских браконьеров взыскали более 360 тысяч рублей штрафов
Тамбовская прокуратура выявила нарушения в работе военных комиссариатов и полиции
Центрально-Черноземный банк Сбербанка представил «Накопительный счет» с повышенной процентной ставкой
На Тамбовщине снизилось число пожаров в новогодние праздники
Тамбовские полицейские задержали женщину с героином, спрятанным под стелькой обуви
Лесоводы Тамбовщины заготовили более 300 килограмм семян сосны
Тамбовчанину, незаконно проникшему в дом к подруге, вынесли приговор
В Тамбове стартовал турнир по боксу
В Тамбовской области отца осудили за неуплату алиментов дочери