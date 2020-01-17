Житель тамбовского села попался наркополицейским на выращивании конопли

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:15:08+03:00

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В Тамбовской области во время проведения оперативно-розыскных мероприятий наркополицейские наведались домой к 51-летнему жителю села Красносвободное. Стражи порядка нашли в его жилище 45.51 грамма марихуаны, что является значительным размером.

Кроме того, при осмотре сарая были обнаружены старательно развешанные на сушку растения конопли. Всего наркополицейские изъяли 3029,5 грамма частей этого наркотикосодержащего растения.

- Мужчина признался, что еще в мае вырастил коноплю и собранный урожай разместил в сарае на высушивание. В настоящее время ведется документирование его преступной деятельности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU