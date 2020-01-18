2020-01-18T13:11:40+03:00
Происшествия

В Тамбовской области за кражи из магазинов задержана 23-летняя девушка

Она воровала продукты и алкоголь
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть отдела рассказовской полиции 16 января поступила информация о ранее совершенных кражах в магазине на улице Пушкина. Полицейские установили, что 7 января из этой торговой точки были похищены продукты. В дальнейшем выяснилось, что аналогичная ситуация произошла 14 ноября. Тогда добычей вора стали спиртные напитки.

После изучения записей с камер видеонаблюдения под подозрение полицейский попала 23-летняя местная жительница без определенного рода занятий, проживающая на улице Маяковского.

Девушка была задержана и доставлена в отдел полиции. Там она призналась, что совершила все эти кражи, вынося товар из магазина под одеждой.

- После определения материального ущерба будет принято процессуальное решение и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Виновной грозит наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет. Ведется дальнейшее расследование на предмет причастности подозреваемой к аналогичным хищениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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