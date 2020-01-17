В Тамбовской области появятся сады памяти в честь 75-летия Победы

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:47:45+03:00

Этой весной в регионе планируют высадить порядка 450 тысяч деревьев

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Тамбовщина присоединилась ко Всероссийской акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого важного события в регионе весной высадят около 450 тысяч молодых деревьев – дубы и сосны на площади 75 гектаров.

- Мероприятия по посадке леса пройдут на территории всех лесничеств области. Кроме того, планируется создание парков, скверов, аллей в муниципалитетах. Для этих целей лесоводы выращивают декоративные деревья – туи, ели, ивы, сирень, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В акции примут участие ветераны, студенты, школьники, работники лесного хозяйства области, а также чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU