2020-01-17T13:47:45+03:00
Общество

В Тамбовской области появятся сады памяти в честь 75-летия Победы

Этой весной в регионе планируют высадить порядка 450 тысяч деревьев
Ксения АЛЕШИНА
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Планируется высадить дубы и сосны площади 75 гектаровПланируется высадить дубы и сосны площади 75 гектаровФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовщина присоединилась ко Всероссийской акции «Сад памяти — сад жизни», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого важного события в регионе весной высадят около 450 тысяч молодых деревьев – дубы и сосны на площади 75 гектаров.

- Мероприятия по посадке леса пройдут на территории всех лесничеств области. Кроме того, планируется создание парков, скверов, аллей в муниципалитетах. Для этих целей лесоводы выращивают декоративные деревья – туи, ели, ивы, сирень, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В акции примут участие ветераны, студенты, школьники, работники лесного хозяйства области, а также чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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