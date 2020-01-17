В Тамбове водитель врезался в световую опору и, бросив раненого пассажира, сбежал

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:02:07+03:00

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В Тамбове разыскивают водителя, который 16 января в 3 часа 20 минут на улице Пролетарской в районе дома №51 города Тамбова спровоцировал серьезную аварию. По данным регионального УГИБДД, неустановленный пока мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Nissan Almera» не справился с управлением и наехал на железо-бетонную световую опору.

- В результате аварии травмы получил 27-летний пассажир автомобиля, на месте ДТП его осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель автомобиля скрылся с места происшествия. Его личность устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU