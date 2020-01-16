Тамбовские следователи навестили ветерана Великой Отечественной войны

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:55:52+03:00

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В рамках акции «Спасибо каждому ветерану!» сотрудники СУ СКР по Тамбовской области навестили ветерана Великой Отечественной войны Рязанова Александра Васильевича после выписки из больницы.

Александр Васильевич поделился с гостями воспоминаниями о войне, рассказал интересные истории о боевых товарищах, показал фото из семейного архива. Так, в ноябре 1944 года он был призван в армию и до февраля 1945 года находился в запасном полку Воронежской области, а буквально через месяц при формировании седьмого механизированного бронетанкового корпуса был зачислен заряжающим зенитной пушки 1713 зенитного полка, который в составе корпуса прошел с боями Венгрию и Чехословакию. 8 мая 1945 года корпус освобождал город Прага от вражеских войск. Утро 9 мая он встретил там же. Награжден медалями "За освобождение Праги", «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Послевоенная трудовая деятельность ветерана всегда была связана с землей и сельским хозяйством – работал агрономом, бригадиром, а потом и председателем колхоза в родном Мичуринском районе. Несмотря на уже преклонный возраст, он по сей день предан земле - сам выращивает рассаду, работает в огороде, ухаживает за садом и всегда угощает сотрудников управления соленьями из своего погребка.

Сотрудники следственного управления уже не первый год осуществляют шефство над ветераном, созваниваются с ним, однако из-за проблем со слухом Александр Васильевич стал плохо слышать домашний телефон, да и по состоянию здоровья ему все чаще приходится проходить курсы лечения в стационарных условиях медицинских учреждений. Для того, чтобы в любое время иметь возможность пообщаться с ветераном, узнать о его здоровье и оказать необходимую ему помощь, сотрудники следственного управления подарили ему мобильный телефон со специальными возможностями, адаптированный для пользования пожилыми людьми, а также привезли фрукты, овощи, рыбные и мясные продукты для восстановления сил после перенесенной болезни. 23 февраля Александру Васильевичу исполнится 94 года.

Ветеран всегда с радостью принимает гостейФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU