2020-01-16T17:19:09+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, отсидевший за убийство более 10 лет, вновь пойдет под суд, но уже за изнасилование

Следователи завершили расследование уголовного дела
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ «Изнасилование».

Как установило следствие, ночью, 29 сентября прошлого года, находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый приметил женщину в магазине. Она просила продавца продать ей пачку сигарет в долг. Мужчина оплатил покупку за даму и позвал ее покурить вместе на улице за магазином.

Оказавшись в безлюдном месте, тамбовчанин предложил незнакомке вступить с ним в половую связь, но получил отказ. Тогда он стал угрожать женщине и изнасиловал ее. Затем он отпустил жертву и приказал ей никому не рассказывать о произошедшем. Однако женщина не послушала насильника и обратилась в полицию.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база (показания свидетелей, записи с камер видеонаблюдения, заключения экспертиз и т.д.), позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу. В 2018 году обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где провел более 10 лет за совершение убийства, однако на путь исправления не встал, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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