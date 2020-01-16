2020-01-16T18:08:57+03:00
Общество

Теплоэнергетики перешли на прямые договоры с жителями, которых обслуживает УК «Жилтехсервис»

С февраля деньги за отопление будут поступать на счета ресурсопоставщиков
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 1 февраля этого года жители домов, которые находятся в управлении компании «Жилтехсервис», перешли на прямые взаимоотношение с поставщиком тепла и горячей воды. Ранее средства жителей за тепло уходили в счет оплаты долга обслуживающей организации перед ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания», который исчисляется десятками миллионов рублей. Сейчас эта проблема решена.

- Задолженность более чем за два платежных периода официально подтверждена, что позволило расторгнуть договор с управляющей компанией и перейти на прямые взаимоотношения с жителями, - сообщили в ПАО «Квадра». - Денежные средства этих потребителей начнут поступать на расчетный счет ресурсоснабжающей организации уже в следующем месяце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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