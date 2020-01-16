В Тамбове открылась третья по счету группа детского сада с православным уклоном

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:02:14+03:00

На торжественном открытии группы побывали митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, а также начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

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В тамбовском детском саду «Возрождение» открылась православная группа для малышей 4-5 лет «Зернышки добра». Всего в ней насчитывается 25 воспитанников.

- Для них, наряду с основной общеобразовательной программой дошкольного образования, будет реализовываться дополнительная образовательная программа, направленная на духовно-нравственное воспитание и развитие на основе православных ценностей и традиций русского народа, - сообщает региональное управление образования и науки.

Отметим, что это уже не первая подобная группа в Тамбове. Так, в детском саду «Семицветик» образованы уже две православные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU