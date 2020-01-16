2020-01-16T17:42:14+03:00
Происшествия

Тамбовчанин угрожал ножом 14-летнему сыну

Мужчину задержали росгвардейцы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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44-летнего мужчину передали полицейским44-летнего мужчину передали полицейским
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В дежурную часть отдела полиции города Уварово поступил телефонный звонок от местной жительницы, которая сообщила, что ее муж угрожает сыну расправой. В дом на улице 1-ый Микрорайон прибыл экипаж вневедомственной охраны, который задержал мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Со слов 14-летнего мальчика, сына задержанного, стало известно, что его нетрезвый отец, в ходе конфликта, стал угрожать ему ножом.

44-летний мужчина задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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