В Тамбове к весне приведут в порядок около 4,5 тысяч деревьев

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:41:41+03:00

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В областном центре началась формовочная обрезка деревьев. Сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения планируют привести в порядок к весне около 4,5 тысяч деревьев.

- Обрезка для оформления крон в виде шара проводится на нескольких видах деревьев: липа, ильм, клен и ясень. Каждое растение обрабатывают сразу несколько человек: один удаляет сухие и поврежденные ветви наверху, остальные работают воздушным секатором с земли, параллельно придавая макушке опрятный внешний вид, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

По словам специалистов, формовочная обрезка нужна не только в эстетических целях. Если ее не проводить, то разросшиеся деревья способны повредить провода электролиний. Кроме того, падение сухих веток может привести к несчастным случаям.

Формовочная обрезка деревьев проводилась на основных и второстепенных улицах Тамбова: Воронежской и С.Сергеева-Ценского, бульваре Энтузиастов. Аналогичная процедура ждет деревья на улицах Советская, Набережная, А.Бебеля, Энгельса, Гастелло, Гагарина, 40 лет Октября и других.

Вторая волна формовочной обрезки намечена на середину марта. Специалисты уделят внимание фруктовым деревьям, имеющим более тонкую кору.

ИСТОЧНИК KP.RU