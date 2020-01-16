С тамбовских браконьеров взыскали более 360 тысяч рублей штрафов

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:03:38+03:00

Охотоинспекторы отчитались о проделанной работе за прошлый год

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По информации тамбовского областного охотуправления, в 2019 году было возбуждено два уголовных дела за незаконную добычу охотничьих ресурсов. С браконьеров взыскали 361 тысячу рублей штрафов.

Всего же в прошлом году охотоинспекторы провели 2515 рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением жителями Тамвбощины природоохранного законодательства во время охоты.

- По итогам такой работы составлено 644 протокола об административных правонарушениях на общую сумму штрафов - около 800 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU