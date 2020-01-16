На Тамбовщине снизилось число пожаров в новогодние праздники
Службы жизнеобеспечения и оперативные службы Тамбовщины подвели итоги работы в новогодние праздники. Специалисты отмечают, что в этом году число пожаров значительно снизилось.
По информации регионального МЧС, c 31 декабря по 8 января в региона произошел 21 пожар, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основной причиной возгораний стало нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и неосторожное обращение с огнем во время курения.
- Пожарные части областного пожарно-спасательного центра 5 раз выезжали тушить огонь и трижды для оказания помощи людям, пострадавшим в ДТП. В первые дни 2019 года тамбовские огнеборцы выезжали на пожары 15 раз, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU