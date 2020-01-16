2020-01-16T14:48:37+03:00
Общество

На Тамбовщине снизилось число пожаров в новогодние праздники

В этом году их произошло в полтора раза меньше, чем в прошлом
Ксения АЛЕШИНА
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В регионе с 31 декабря по 8 января произошел 21 пожарВ регионе с 31 декабря по 8 января произошел 21 пожарФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Службы жизнеобеспечения и оперативные службы Тамбовщины подвели итоги работы в новогодние праздники. Специалисты отмечают, что в этом году число пожаров значительно снизилось.

По информации регионального МЧС, c 31 декабря по 8 января в региона произошел 21 пожар, что почти в полтора раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной причиной возгораний стало нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и неосторожное обращение с огнем во время курения.

- Пожарные части областного пожарно-спасательного центра 5 раз выезжали тушить огонь и трижды для оказания помощи людям, пострадавшим в ДТП. В первые дни 2019 года тамбовские огнеборцы выезжали на пожары 15 раз, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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