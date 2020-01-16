Лесоводы Тамбовщины заготовили более 300 килограмм семян сосны

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:52:12+03:00

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В ноябре и декабре прошлого года тамбовские лесоводы заготовили 61 тонну шишек сосны. В специальных сушилках уже переработали более 30 процентов этого сырья. Из него получили свыше 300 килограммов семян сосны. Из них 40 килограммов получены с улучшенными наследственными свойствами. Специалисты отмечают, что деревья, выращенные из таких семян, более выносливые и имеют высококачественную древесину. На остальные семена получены удостоверения 1 и 2 классов качества. Они имеют уровень всхожести до 90 процентов и отличаются крепкими сеянцами с активным ростом. Работ у по рассушке шишек завершат к весне.

- На Тамбовщине в специализированных складах постоянно хранится двухгодичный запас семян сосны обыкновенной – 1100 килограммов, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Это дает возможность работникам лесного хозяйства даже в неурожайный год иметь необходимое количество семян для посева в лесных питомниках.

ИСТОЧНИК KP.RU