Тамбовская прокуратура выявила нарушения в работе военных комиссариатов и полиции

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:30:22+03:00

Они были допущены во время осеннего призыва

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Прокуратура Тамбовской области во время проверки нашла нарушения в деятельности военных комиссариатов и органов внутренних дел, допущенные во время осеннего призыва в октябре-декабре 2019 года.

Прокуроры выявили случаи, когда военные комиссариаты принимали решения о годности ряда призывников к военной службе без результатов обязательных медицинских исследований.

Также прокуратура установила, что в именных списках молодых людей, подлежавших призыву и вызываемых на призывную комиссию, не по всем лицам указано решение призывной комиссии.

Кроме того, отдельные комиссариаты вручали призывникам повестки в срок менее чем за 3 дня, без указания даты вручения. Были также случаи оповещения призывников о вызове в военкомат по телефону, а не по повестке.

Некоторые призывники получили отсрочку от службы без каких-либо подтверждающих это право документов. А тем призывникам, которые имели отсрочку в связи с обучением в университете, приходили повестки. Ребят необоснованно вызывали в военкомат для прохождения медкомиссии.

Прокуроры также выяснили, что взаимодействие военных комиссариатов с правоохранительными органами находилось не на должном уровне. Так, причины неявки призывников не выяснялись, меры по привлечению «уклонистов» к ответственности не принимались.

- Для устранения указанных и других выявленных нарушений законодательства прокуратура области внесла представления в адрес военного комиссара области и заместителя начальника УМВД России по Тамбовской области-начальника отдела полиции, которые находятся в стадии рассмотрения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU