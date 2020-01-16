В Тамбове стартовал турнир по боксу

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:42:42+03:00

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В течение четырех дней, с 16 по 19 января, около 150 ребят в возрасте 15-16 лет из нескольких регионов России будут бороться за медали ХХI Всероссийского турнира по боксу среди юношей на призы мастера спорта СССР Валерия Ледовских. Соревнования проходят в спортивно-тренировочном центре «Тамбов».

Всероссийский турнир по боксу на призы воспитанника тамбовской школы бокса, доктора педагогических наук, мастера спорта СССР Валерия Ледовских проходит в 21 раз. Награды будут разыграны в пятнадцати весовых категориях. По традиции представителям других регионов конкуренцию составляют юные боксеры из Тамбова, Мичуринска, Уварово, Моршанска, Рассказово, Мучкапского района и других территорий региона.

- Спортсмены нашего Центра - одни из основных претендентов на медали. Для наших ребят это важный старт: турнир с сильной конкуренцией, на котором выросли многие именитые боксеры области, - говорит директор СШОР № 3 «Центр единоборств им. Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.

Сейчас боксом на Тамбовщине занимаются более 2,5 тысячи человек. Треть из них – в спортивных школах области. В регионе создано одиннадцать отделений бокса. Азам этого вида спорта спортсменов обучают 32 тренера.

ИСТОЧНИК KP.RU