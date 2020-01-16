Тамбовские полицейские задержали женщину с героином, спрятанным под стелькой обуви

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:24:33+03:00

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В Сосновке суд вынесен приговор в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере».

Как установлено судом, обвиняемая позвонила своему знакомому в Тамбов, который пообещал продать ей героин. Спустя несколько дней мужчина перезвонил ей и сказал, что спрятал наркотики под стельку женских полуботинок. Обувь он положил в полимерный пакет и передал с водителем рейсового автобуса.

Женщина забрала посылку, но вскоре была задержана полицейскими. Они изъяли у нее героин массой 1,21 гр., что считается значительным размером.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнице наказание в виде 1 года лишения свободы условно, обязав ее в течение испытательного срока (1 год) не менять постоянного места жительства без уведомления органов, исполняющих наказание, один раз в месяц являться в указанный орган на регистрацию, и в период с 22 часов до 6 часов утра находиться по месту жительства, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU