Тамбовчанину, незаконно проникшему в дом к подруге, вынесли приговор

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:23:38+03:00

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В Пичаевском районе суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ «Нзаконное проникновение в жилище, совершенное против воли лица в нем проживающего».

Установлено, что в октябре прошлого года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей знакомой домой. Мужчина стал стучаться, но женщина дверь не открыла. Тогда молодой человек выставил оконную раму и пробрался в дом против воли подруги.

- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 300 часов обязательных работ, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU