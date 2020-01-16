Тамбовчанину, незаконно проникшему в дом к подруге, вынесли приговор
В Пичаевском районе суд вынес приговор в отношении 29-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ «Нзаконное проникновение в жилище, совершенное против воли лица в нем проживающего».
Установлено, что в октябре прошлого года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своей знакомой домой. Мужчина стал стучаться, но женщина дверь не открыла. Тогда молодой человек выставил оконную раму и пробрался в дом против воли подруги.
- С учетом мнения государственного обвинителя, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 300 часов обязательных работ, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU