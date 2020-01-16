В Тамбовской области отца осудили за неуплату алиментов дочери

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:01:44+03:00

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В Котовске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. ст.157 УК РФ «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».

По решению суда, начиная с октября 2018 года, отец должен был выплачивать алименты на содержание своей несовершеннолетней дочери в размере 1/4 всех видов заработка ежемесячно до ее совершеннолетия.

Однако мужчина уклонялся от уплаты алиментов, в результате чего образовалась задолженность почти в 80 тысяч рублей. Будучи трудоспособным человеком, котовчанин даже не предпринимал попыток устроиться на работу.

- С учетом позиции государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, личности подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием из заработка 5 % в доход государства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU