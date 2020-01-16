В Котовске у пассажира такси нашли наркотики

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:31:12+03:00

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Днем, 15 января, котовские полицейские получили информацию о ввозе в город синтетических наркотиков. По подозрению в транспортировке наркотических средств сотрудники ГИБДД остановили такси, в салоне которого находился 23-летний парень. При себе у молодого человека оказался пакет с синтетическим веществом «соль» весом 0,9 грамма.

Котовчанин был задержан и доставлен в отдел полиции. Молодой человек признался, что водитель такси не знал, что перевозит наркотики. «Соль» парень приобрел бесконтактным способом через Интернет, а закладку забрал в Тамбове.

- В настоящее время котовские оперативники устанавливают всех лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, их данные и контактные номера телефонов. Законодательством установлена уголовная ответственность за совершение данных преступлений, вплоть до пожизненного лишения свободы, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU