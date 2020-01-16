2020-01-16T11:12:12+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины угнал машину у собутыльника

Полицейские нашли автомобиль и вернули его владельцу
Ксения АЛЕШИНА
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В городе Уварово полицейские раскрыли угон автомобиля у 25-летнего местного жителя. Молодой человек обратился в полицию 15 января и сообщил, что накануне не обнаружил припаркованный «ВАЗ-21213» во дворе дома на улице Интернациональной.

На следующий день стражи порядка нашли автомобиль на улице Больничной в технически исправном состоянии. Оказалось, что угон совершил приятель потерпевшего, с которым они вместе выпивали. Захмелев, мужчина решил покататься на машине собутыльника.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи определяет виновному лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция призывает владельцев автотранспорта внимательнее относиться к обеспечению мер безопасности в отношении собственных средств передвижения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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