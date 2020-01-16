Тамбовское молочное предприятие оштрафовали за антисанитарию на производстве

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:17:38+03:00

«Молпродукт Сосновский» наказали сначала на 100 тысяч рублей, а теперь на 150 тысяч рублей

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Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в июле 2019 года проводило внеплановую проверку на ПСПК «Молпродукт Сосновский», расположенном в р.п. Сосновка. Тогда на производстве нашли нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

- Было установлено, что мойка грязной тары и инвентаря, а также их хранение осуществляется в производственном помещении; мойка, дезинфекция и дератизация производственных помещений не реализуется с должной периодичностью; не соблюдались программы производственного контроля, - сообщают в управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

За эти нарушения предприятие привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ, оштрафовали его на 100 000 рублей и выдали предписание об устранении нарушений ветеринарного законодательства в срок до 1 октября 2019 года. Но повторная проверка, которую провели в октябре показала, что на предприятии никак не отреагировали на предписание, нарушения не устранили.

На юридическое лицо составили еще один протокол об административном правонарушении. В декабре 2019 года Арбитражный суд Тамбовской области оштрафовал ПСПК «Молпродукт Сосновский» на 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU