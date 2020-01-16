2020-01-16T09:39:58+03:00
Происшествия

В Тамбовской области "Газель" протаранила легковушку

В аварии пострадали два человека
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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ДТП произошло в Петровском районеДТП произошло в Петровском районеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получили травмы двое мужчин, произошла 15 января в 15 часов 15 минут на 43 километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орел-Тамбов», проходящей по территории Петровского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «ГАЗ-2747», при повороте на второстепенную дорогу, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074», под управлением 65-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21074», 57-летний мужчина получили травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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