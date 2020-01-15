2020-01-15T17:46:31+03:00
Спорт

В ФК «Тамбов» вернулся защитник Евгений Шляков

Первую часть сезона он провел в Хабаровске
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Евгений ШляковЕвгений Шляков
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Защитник Евгений Шляков возвращается в «Тамбов». За нашу команду футболист продолжит выступать под пятым номером.

Евгений Шляков – один из рекордсменов «Тамбова» по количеству сыгранных матчей. На данный момент на его счету ровно сто матчей за наш клуб. В них он забил 3 мяча. Примечательно, что защитник является автором двух юбилейных голов: 150-го домашнего гола «Тамбова» и 250-го гола в истории клуба.

- Первую часть сезона 2019/20 гг. Шляков провел в аренде в «СКА-Хабаровск», за который сыграл 21 матч и отметился двумя голевыми передачами, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

Фото ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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