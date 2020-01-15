15 Янв. 2020 2020-01-15T17:04:34+03:00

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14 января в Тамбове завершили ремонт коллектора на улице Гастелло, ремонт которого начался в конце прошлого года. Тогда во проверки пропускной способности канализационной системы на трубе коллектора обнаружили повреждение. Здесь произошел засор и движение стоков прекратилось. По данным специалистов Тамбовских коммунальных систем, возраст трубы на улице Гастелло насчитывал уже больше 80 лет, все сроки она выработала. Ремонт проблемного коллектора вошел в утвержденную программу мероприятий инвестиционной программы для коммунальной сферы Тамбова на 2020-2024 годы и должен быть отремонтирован одним из первых. Работы планировали начать летом 2020 года. Но из-за повреждения ремонт начали раньше.

- Специалисты организовали временную перекачку стоков и приступили к устранению повреждения, - рассказали в пресс-службе АО «ТКС». - Работы шли без перерыва на праздники. В ликвидации аварии задействовали две бригады рабочих и 10 единиц спецтехники. В итоге 70 метров изношенной пескобетонной трубы заменили на новую из полимерных материалов. Все работы проводились без отключения потребителей.

Фото АО "ТКС"

ИСТОЧНИК KP.RU