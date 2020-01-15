Тамбовчанка вынесла из квартиры подруги золото на 19 тысяч рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:05:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы Тамбовского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».

Установлено, что после освобождения в марте 2018 года из мест лишения свободы, женщина не встала на путь исправления. В июне прошлого года, она пришла в квартиру к подруге, которой не оказалось дома. Воспользовавшись этим, злоумышленница похитила из шкатулки, находившейся в шкафу, золотые украшения. Стоимость ущерба составила 19 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, личности подсудимой, суд назначил ей наказание за указанное преступление в виде 1 года лишения свободы. Частично сложив вновь назначенное наказание с наказанием за аналогичное преступление по предыдущему приговору, определил к отбытию 2 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU