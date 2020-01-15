Тамбовчанка ударила приятеля горлышком от бутылки в ответ на сделанное ей замечание
В Тамбове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летней местной жительницы. Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Как установил суд, 12 мая прошлого года около 2 часов ночи, пьяная женщина вместе со своей восьмилетней дочерью и знакомым мужчиной подошли к одному из домов на улице Сергея Лазо города Тамбова. В это время там находился потерпевший с женой и знакомым. Приятель обвиняемой был знаком с потерпевшим, поэтому они подошли к ним.
Женщина налила себе в стакан пиво и начала пить. Ее дочь в это время громко плакала и просилась домой. Мать стала ругаться на девочку, и тогда потерпевший сделал женщине замечание по поводу того, что она выпивает при ребенке. На этой почве между ними произошел конфликт. Во время ссоры обвиняемая толкнула мужчину в грудь, отчего тот потерял равновесие и упал. Он выронил из рук бутылку водки, которая разбилась о землю.
Тамбовчанка нанесла потерпевшему несколько ударов ногой по голове, затем схватила упавшую бутылку и, разбив ее об асфальт, горлышком бутылки ударила приятеля по лицу. Знакомым потерпевшим удалось утихомирить разъяренную женщину.
- С учетом мнения государственного обвинителя, наличия на иждивении обвиняемой двух малолетних детей, суд назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно, взыскав с осужденной в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением, 80 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU