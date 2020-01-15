В Тамбовской области за год обнаружили 655 тысяч фальшивых рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:52:59+03:00

Чаще всего подделывают купюры номиналом в одну тысячу

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В 2019 году полицейские обнаружили в Тамбовской области 655 тысяч фальшивых рублей. В общей сложности изъяли 187 купюр различного достоинства: 56 банкнот номиналом 1 тысяча рублей, 14 - номиналом 2 тысячи рублей, 114 штук номиналом 5 тысяч рублей, 2 банкноты по 500 рублей и одна - 100 долларов США.

- Создана специализированная следственно-оперативная группа, - поделились в пресс-службе регионального УМВД. - Она ежедневно отслеживает информацию о попытках сбыта поддельных денежных средств на территории региона.

За 2019 год по фактам обнаружения и изъятия из обращения фальшивых купюр возбудили 186 уголовных дел по ст.186 УК РФ, в суд направлено более 10 из них. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU