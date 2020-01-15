Житель Тамбовщины заплатит штраф за мат в адрес соседки

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:23:37+03:00

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В Жердевском районе местный житель во время ссоры с соседкой нецензурно выразился в ее адрес. Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ «Оскорбление, т.е. унижение чести достоинства лица, выраженное в неприличной форме».

- По результатам его рассмотрения мировой судья привлек правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU