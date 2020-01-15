2020-01-15T15:41:28+03:00
Происшествия

В Тамбовской области поймали похитителя кур

Полицейские вернули птиц хозяину
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие сутки тамбовскими полицейскими раскрыто преступление, совершенное в апреле 2019 года. У жителя села Шапкино было похищено 10 кур из его хозяйственной постройки.

Вором оказался 42-летний житель этого же села. Мужчина был задержан и доставлен в отделение полиции, где он дал признательные показания. По его словам, он украл птиц, чтобы заняться их разведением.

- Все домашние птицы изъяты и возвращены законному владельцу. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 Уголовного кодекса РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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