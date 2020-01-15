2020-01-15T15:02:39+03:00
Происшествия

Нарофоминец украл с улиц Тамбова более 20 крышек канализационных люков

Ущерб, нанесенный коммунальщикам, составил более 160 тысяч рублей
Ксения АЛЕШИНА
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Полицейские задержали подозреваемого в краже крышек канализационных люков с улиц Тамбова. Вором оказался 23-летний житель Наро-Фоминска Московской области.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел внутренних дел, где дал признательные показания. Выяснилось, что он совершил кражи более 20 крышек канализационных люков.

Во время допроса молодой человек пояснил, что ему нужны были деньги, поэтому он и пошел на преступление. Парень сдал крышки в пункт приема металлолома в среднем по 500 рублей за штуку. При этом закупочная цена данного изделия составляет 8000 рублей за единицу товара.

- Общая сумма ущерба, причиненная коммунальным системам, составляет более 160 000 рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишние свободы на срок до двух лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Кроме того, тамбовские полицейские установили его причастность еще к трем кражам на территории Тамбовщины. Он проник в магазин в Никифоровском районе и похитил из кассы 18 000 рублей. В Первомайском районе молодой человек также совершил кражи из магазинов. Сумма причиненного ущерба на данный момент устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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