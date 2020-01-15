В Тамбовском районе избили и ограбили мужчину

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:52:13+03:00

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Тамбовские полицейские задержали подозреваемых в грабеже. Инцидент произошел в ноябре минувшего года. 62-летний житель Тамбовского района проводил время в одной из закусочных областного центра на Комсомольской площади. На него обратила внимание компания из трех мужчин, которые также распивали спиртное.

Когда посетитель закусочной покинул заведение, мужчины направились за ним к автобусной остановке. Они сели в автобус, следовавший до деревни Красненькая, вышли на конечной и вновь продолжили преследовать жертву, идя друг от друга на расстоянии. В темном месте они напали на тамбовчанина и избили его, а также отобрали кошелек и мобильник. В бумажнике находилось 8 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, пообщались с работникам закусочной, где отдыхал пострадавший.

С помощью камеры видеонаблюдения полицейские смогли вычислить злоумышленников. Ими оказались 19-летний, 41-летний и 43-летний мужчины, проживающие в Тамбове. Как оказалось, вся троица ранее была судима за схожие преступления.

- Все они были задержаны и опрошены. Один из подозреваемых арестован и помещен в следственный изолятор. Мужчины признались в совершении грабежа и указали место, где совершили нападение, а также выбросили кошелек. Улики были найдены и приобщены к уголовному делу, возбужденному по статье 161 УК РФ «Грабеж». Похищенный мобильный телефон был изъят у одного из подозреваемых и возвращен хозяину. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU