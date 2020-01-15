2020-01-15T10:22:44+03:00
Происшествия

В Тамбовской области «лоб в лоб» столкнулись два авто

Травмы получила 57-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Пострадала пассажирка одной из легковушекПострадала пассажирка одной из легковушекФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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14 января в час дня на 2 километре автодороги «Р-22 «Каспий»-село Александровка», проходящей по территории Знаменского района, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Как рассказали в региональном УГИБДД, 28-летний водитель автомобиля «Lada-217050» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Здесь произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21144», под управлением 56-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадала 57-летняя пассажирка автомобиля «Lada-217050», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Женщину доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Водитель потерял управление на трассе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель потерял управление на трассеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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