В Тамбове установят 15 новых светофоров

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:46:37+03:00

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В областном центре планируют серьезно поменять систему организации дорожного движения. Нововведения коснутся самых разных уголков областного центра. Так, изменения планируется ввести на аварийном до недавнего времени перекрестке на пересечении улицы Гагарина и Ново-рубежного переулка. Несколько лет назад он был оснащен светофорным регулированием. Однако в последнее время здесь участились аварии, связанные с затрудненным выездом налево с переулка на главную улицу. Пропускающий во время запрещающего сигнала светофора пешеходов транспорт попросту блокировал машины со второстепенных улиц, создавая затор в час пик. В связи с этим администрацией города Тамбова при участии общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги Тамбовской области» и совместно с Центром организации дорожного движения данный светофорный объект был доукомплектован. Дополнительные устройства отсекают транспортный поток, следующий по улице Гагарина со стороны улицы Гастелло, и не допускает скопления транспорта на перекрестке. При этом транспорт, выезжающий с Ново-рубежного переулка налево, может безопасно выполнять этот маневр.

- В настоящее время на территории Тамбова выявлено 29 основных очагов аварийности, для ликвидации которых разработали план, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - По каждому из очагов определены различные мероприятия: монтаж светофорного объекта, реконструкция пересечения, установка ограждения и т.д.

В наступившем году в Тамбове серьезно изменится организация дорожного движения. Так, например, на улице Советской будет ликвидирован самый последний нерегулируемый пешеходный переход — в районе автобусной остановки «Динамо». Здесь будет установлен светофор.

- На Рассказовском шоссе в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на основных пересечениях и в районе остановок общественного транспорта будет установлено 6 светофорных объектов, - сказал заместитель председателя комитета городского хозяйства Андрей Игнатов. - Кроме того, здесь организуют пешеходные и, впервые, велосипедные дорожки, пешеходные перильные ограждения, а на асфальт нанесут прочную разметку из термопластика.

В северной части Тамбова, на пересечении улиц Мичуринская и Агапкина вместо кольцевого движения уже установлен светофорный объект. В первую очередь это сделано для безопасности пешеходов, ведь рядом находится много социальных объектов: Дворец единоборств, Футбольный манеж, Школа Сколково — Тамбов, Олимпийский парк. С учетом интенсивности движения сейчас проводится корректировка работа светофорного объекта. Кроме того, в этом году на данном участке будет произведена реконструкция улицы Мичуринская: на подъезде к перекрестку с каждой из сторон произойдет уширение дороги на одну полосу.

Произойдут изменения в движении и на следующем перекрестке на пересечении улиц Мичуринская и Свободная. Как отметил Андрей Игнатов, ныне тупиковая улица Васильковая станет сквозной, а затем вместо кольцевого движения здесь введут светофорное регулирование.

Напомним, в прошлом году городом было установлено 9 светофорных объектов. А в 2020 году на территории Тамбова появится порядка 15 светофорных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU