2020-01-15T09:30:19+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в перевернувшемся на тамбовской трассе автомобиле

В больнице оказались мужчина и две женщины
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Авто вылетело в кювет и перевернулосьАвто вылетело в кювет и перевернулосьФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали сразу три человека, произошла 14 января в 13 часов 55 минут на 10 километре автодороги «Рассказово –Вторая Пятилетка», проходящей по территории Рассказовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 29-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Lancer» съехал в левый по ходу движения кювет, после чего машина опрокинулась.

- В результате аварии водителя и пассажирок автомобиля, одной из которых 29 лет, а второй – 31 год, с травмами доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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