В Тамбове бомжи сожгли дом на ул. Советской
Утром 15 января в Тамбове загорелся двухэтажный дом на ул. Советской, 64. Дым валил из квартиры на верхнем этаже. Пожарные вскрыли дверь в помещение и обнаружили там мужчину, как выяснилось, без определенного места жительства. Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что одна часть дома является жилой, а вторая давно расселена, ее то и облюбовали бомжи, которые, чтобы согреться, топили здесь печь.
- Именно печь стала очагом возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.
Пламя в итоге потушили, на соседнее жилое строение огонь не перекинулся.
Пожарные спасли мужчину
Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU