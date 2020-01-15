В Тамбове бомжи сожгли дом на ул. Советской

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:22:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 15 января в Тамбове загорелся двухэтажный дом на ул. Советской, 64. Дым валил из квартиры на верхнем этаже. Пожарные вскрыли дверь в помещение и обнаружили там мужчину, как выяснилось, без определенного места жительства. Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что одна часть дома является жилой, а вторая давно расселена, ее то и облюбовали бомжи, которые, чтобы согреться, топили здесь печь.

- Именно печь стала очагом возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Пламя в итоге потушили, на соседнее жилое строение огонь не перекинулся.

Пожарные спасли мужчину

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU