2020-01-15T09:22:48+03:00
Происшествия

В Тамбове бомжи сожгли дом на ул. Советской

В огне пострадал мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В сгоревшем здании топили печьВ сгоревшем здании топили печь
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Утром 15 января в Тамбове загорелся двухэтажный дом на ул. Советской, 64. Дым валил из квартиры на верхнем этаже. Пожарные вскрыли дверь в помещение и обнаружили там мужчину, как выяснилось, без определенного места жительства. Пострадавшего доставили в больницу. Выяснилось, что одна часть дома является жилой, а вторая давно расселена, ее то и облюбовали бомжи, которые, чтобы согреться, топили здесь печь.

- Именно печь стала очагом возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Пламя в итоге потушили, на соседнее жилое строение огонь не перекинулся.

Пожарные спасли мужчину

Пожарные спасли мужчину

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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