«Моршанская мануфактура» начала свою работу

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:52:41+03:00

Изменить размер текста: A A

14 января возобновило свою работу ООО «Моршанская мануфактура, это предприятие находится в стадии банкротства. В конце прошлого года им заинтересовался подмосковный инвестор - ОАО «Пушкинский текстиль». На сегодняшний день он создал новое юридическое лицо - ООО «Моршанский текстильный комбинат».

- В первый рабочий день нового года, 9 января, состоялось подписание договора аренды производственного комплекса между ООО «Моршанская мануфактура» и ООО «Моршанский текстильный комбинат», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В настоящее время осуществляется перевод работников на новое предприятие. Инвестор отмечает высокую квалификацию моршанских текстильщиков и планирует разместить часть заказов на новом предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU