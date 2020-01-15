2020-01-15T10:52:41+03:00
Общество

«Моршанская мануфактура» начала свою работу

14 января новый инвестор запустил разорившееся производство
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
На завод пришел новый инвесторНа завод пришел новый инвесторФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

14 января возобновило свою работу ООО «Моршанская мануфактура, это предприятие находится в стадии банкротства. В конце прошлого года им заинтересовался подмосковный инвестор - ОАО «Пушкинский текстиль». На сегодняшний день он создал новое юридическое лицо - ООО «Моршанский текстильный комбинат».

- В первый рабочий день нового года, 9 января, состоялось подписание договора аренды производственного комплекса между ООО «Моршанская мануфактура» и ООО «Моршанский текстильный комбинат», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - В настоящее время осуществляется перевод работников на новое предприятие. Инвестор отмечает высокую квалификацию моршанских текстильщиков и планирует разместить часть заказов на новом предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24