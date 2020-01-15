В Тамбовскую ЦРБ закупили новый флюорограф за 6,5 млн рублей

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:24:51+03:00

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Тамбовская ЦРБ приобрела современный отечественный цифровой флюорограф, стоимостью почти в 6,5 миллионов рублей. Его установили в поликлинике поселка Строитель вместо старого аппарата, прослужившего 13 лет. Средства на покупку оборудования были выделены из федерального бюджета.

Как отмечают специалисты, технические возможности нового аппарата способны снизить лучевую нагрузку на пациента.

- Компьютерная программа флюорографа позволяет направлять флюорографические снимки в центральный архив медицинских изображений для использования в учреждениях здравоохранения, а также увеличить пропускную способность до 12 человек в час, - сообщает региональное управление здравоохранения.

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU