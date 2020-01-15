2020-01-15T11:53:35+03:00
Происшествия

Полицейские задержали троих тамбовчан за кражу аккумуляторов с грузовика

Двое из них уже имели проблемы с законом
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские задержали преступную группу из трех человек за кражу. С принадлежащего 58-летней тамбовчанке КамАЗа, они украли два аккумулятора.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опросили местных жителей, а также изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения.

Ворами оказались 39-летний, 34-летний и 22-летний мужчины. В отделе полиции они сознались в краже. Как оказалось, двое уже совершали схожие преступления раньше. На этот раз злоумышленники хотели сбыть аккумуляторы и подзаработать.

- Похищенное изъято, аккумуляторы вернут законному владельцу. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность задержанных к аналогичным кражам. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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