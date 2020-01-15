Полицейские задержали троих тамбовчан за кражу аккумуляторов с грузовика
Тамбовские полицейские задержали преступную группу из трех человек за кражу. С принадлежащего 58-летней тамбовчанке КамАЗа, они украли два аккумулятора.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и опросили местных жителей, а также изъяли записи с ближайших камер видеонаблюдения.
Ворами оказались 39-летний, 34-летний и 22-летний мужчины. В отделе полиции они сознались в краже. Как оказалось, двое уже совершали схожие преступления раньше. На этот раз злоумышленники хотели сбыть аккумуляторы и подзаработать.
- Похищенное изъято, аккумуляторы вернут законному владельцу. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность задержанных к аналогичным кражам. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса «Кража», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU