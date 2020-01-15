Юные тамбовские футболисты обыграли французскую команду

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:20:38+03:00

Ребята из «Академии футбола» достойно представили нашу область, однако в тройку победителей турнира не вошли

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В Воронеже прошел международный турнир, в котором участвовали футболисты 2009 года рождения. Всего - 12 команд из России, Франции (Монако) и Швейцарии (Серветт). Тамбовщину на соревнованиях представили воспитанники «Академии футбола». Юным футболистам удалось обыграть достаточно сильного соперника — французское «Монако». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу тамбовчан. Гол в ворота противника забил Ярослав Сысоев.

- В чем отличия между «Монако» и российскими командами? Я бы отметил их технику, как хорошо они обращаются с мячом, грамотно его контролируют. У наших команд более силовая манера игры, - прокомментировал тренер «Академии футбола» Сергей Ханин.

Затем тамбовчане проиграли двум воронежским командам с одинаковым счетом — 0:4. В заключительном матче группового этапа наши спортсмены выиграли у сверстников из Железногорска со счетом 3:1.

- Этот результат позволил бороться за девятое место с командой из Ростовской области. В итоге воспитанники «Академии футбола» победили со счетом 2:0, - сообщили в региональном управлении по физической культуре и спорту.

В итоге по результатам соревнований два места заняли воронежские команды, а бронзовую медаль завоевало «Монако».

ИСТОЧНИК KP.RU