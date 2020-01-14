2020-01-14T09:28:50+03:00
Происшествия

Двое маленьких детей вместе со своей бабушкой попали под машину в Тамбовской области

69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка оказались в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Женщина с детьми переходили дорогу по "зебре"Женщина с детьми переходили дорогу по "зебре"Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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В городе Мичуринске автомобиль наехал на 69-летнюю женщину и ее внуков – 8-летнюю девочку и 5-летнего мальчика, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Кооперативной в районе дома №71. Как рассказали в региональном УГИБДД, авария произошла 13 января в 7 часов 30 минут. В пешеходов въехал автомобиля «Geely» под управлением 35-летнего мужчины.

- В результате происшествия травмы получили пожилая женщина и девочка, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Их доставили в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

Пенсионерка и ее внучка попали в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Пенсионерка и ее внучка попали в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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